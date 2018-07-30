Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,8580 4,8590 4,8840 4,8850 Avro 5,6640 5,6650 5,7190 5,7200 Sterlin 6,3570 6,3890 6,3970 6,4290 İsviçre Frangı 4,8690 4,8940 4,9170 4,9420 ANKARA ABD Doları 4,8450 4,8800 4,8700 4,9050 Avro 5,6350 5,6800 5,6950 5,7400 Sterlin 6,2970 6,4210 6,3480 6,4670
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