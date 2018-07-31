Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,90604,9080Avro5,74105,7430Sterlin6,43506,4370ANKARA ABD Doları4,87704,9220Avro5,70705,7620Sterlin6,35706,4880
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