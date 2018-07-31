döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,90504,9060Avro5,75105,7520Sterlin6,41806,4500 ANKARA ABD Doları4,87704,9170Avro5,71505,7650Sterlin6,35706,5020
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
İhracat rakamları açıklandı
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (31 Temmuz 2018)
MTV ödemesi için yarın son gün! MTV ödemesi nasıl yapılır?
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (30 Temmuz dolar kuru)
Danıştay'dan milyonlarca banka müşterisini ilgilendiren 'hesap işletim ücreti' kararı
İkinci el araba alacaklara ekspertiz uyarısı
İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği
Okuyucu Yorumları 0 yorum