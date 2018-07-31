döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,90504,9060Avro5,75105,7520Sterlin6,41806,4500 ANKARA ABD Doları4,87704,9170Avro5,71505,7650Sterlin6,35706,5020

