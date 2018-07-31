döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dünkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış ABD Doları 4,88404,8850 4,91004,9110 Avro 5,71905,7200 5,7500 5,7510Sterlin 6,39706,4290 6,4250 6,4570İsviçre Frangı 4,91704,9420 4,9440 4,9690ANKARA ABD Doları 4,87004,9050 4,88504,9200 Avro 5,69505,7400 5,71005,7550 Sterlin 6,34806,4670

6,35806,5040

