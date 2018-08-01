Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları4,92604,9280Avro5,75405,7560Sterlin6,45606,4580ANKARA ABD Doları4,90004,9400Avro5,72005,7700Sterlin6,37806,5080
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