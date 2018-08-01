döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları4,93404,9350Avro5,76705,7680Sterlin6,44706,4790 ANKARA ABD Doları4,91004,9450Avro5,73505,7800Sterlin6,38606,5050

