FİNANS

Döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 09:43 | Son Güncelleme

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,9800 4,9810 Avro 5,8070 5,8080 Sterlin 6,5100 6,5430 ANKARA ABD Doları 4,9450 4,9950 Avro 5,7600 5,8200 Sterlin 6,4340 6,5820

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