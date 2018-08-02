döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,9800 4,9810 Avro 5,8070 5,8080 Sterlin 6,5100 6,5430 ANKARA ABD Doları 4,9450 4,9950 Avro 5,7600 5,8200 Sterlin 6,4340 6,5820

