döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,07105,0720Avro5,90005,9010Sterlin6,60506,6500 ANKARA ABD Doları5,02005,0800Avro5,83005,9100Sterlin6,52706,7090

