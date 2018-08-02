FİNANS

Döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 12:07 | Son Güncelleme

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,07105,0720Avro5,90005,9010Sterlin6,60506,6500 ANKARA ABD Doları5,02005,0800Avro5,83005,9100Sterlin6,52706,7090

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