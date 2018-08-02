Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,9210 4,9220 5,0540 5,0550 Avro 5,7510 5,7520 5,8840 5,8850 Sterlin 6,4360 6,4680 6,5750 6,6080 İsviçre Frangı 4,9430 4,9670 5,0660 5,0910 ANKARA ABD Doları 4,9000 4,9350 5,0200 5,0700 Avro 5,7200 5,7600 5,8350 5,8950 Sterlin 6,3960 6,5080 6,4900 6,6320
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