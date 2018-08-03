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Döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2018 17:16 | Son Güncelleme

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,0540 5,0550 5,0830 5,0840 Avro 5,8840 5,8850 5,8910 5,8920 Sterlin 6,5750 6,6080 6,5850 6,6180 İsviçre Frangı 5,0660 5,0910 5,0970 5,1230 ANKARA ABD Doları 5,0200 5,0700 5,0570 5,0970 Avro 5,8350 5,8950 5,8500 5,9000 Sterlin 6,4900 6,6320 6,5320 6,6590

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Anahtar Kelimeler:
avro dolar döviz kurları

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