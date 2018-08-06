Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,10805,1090Avro5,90305,9040Sterlin6,61906,6540ANKARA ABD Doları5,07505,1250Avro5,86005,9200Sterlin6,53606,6760
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