Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,14805,1490Avro5,95105,9520Sterlin6,63806,6750 ANKARA ABD Doları5,10505,1600Avro5,90005,9650Sterlin6,56706,7160

