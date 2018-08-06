Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,0830 5,0840 5,19205,1930Avro 5,8910 5,89205,99805,9990Sterlin 6,5850 6,6180 6,68056,7140İsviçre Frangı 5,0970 5,1230 5,17605,2017ANKARA ABD Doları 5,0570 5,0970 5,16005,2050Avro 5,8500 5,9000 5,95006,0050Sterlin 6,5320 6,6590 6,62006,7580

