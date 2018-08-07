Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,19505,1960Avro6,01806,0190Sterlin6,70506,7400ANKARA ABD Doları5,15005,2100Avro5,95006,0300Sterlin6,63306,8040

