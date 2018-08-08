Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,29305,2940Avro6,13606,1370Sterlin6,81206,8450 ANKARA ABD Doları5,25505,3050Avro6,08506,1450Sterlin6,73606,8750

