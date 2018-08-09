Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,39305,3940Avro6,27006,2710Sterlin6,92606,9620ANKARA ABD Doları5,33505,4050Avro6,18506,2700Sterlin6,78906,9840

