Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,40705,4080Avro6,27606,2770Sterlin6,94806,9830 ANKARA ABD Doları5,39005,4600Avro6,23506,3150Sterlin6,84607,0630

