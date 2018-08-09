Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2820 5,2840 5,4650 5,4660 Avro 6,1250 6,1270 6,3410 6,3420 Sterlin 6,8040 6,8060 7,0170 7,0550 İsviçre Frangı 5,3080 5,3100 5,4930 5,5250 ANKARA ABD Doları 5,2780 5,3020 5,4300 5,4900 Avro 6,0950 6,1740 6,2800 6,3600 Sterlin 6,7700 6,7830 6,9030 7,1150

