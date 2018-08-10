Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,89905,9010Avro6,76606,7680Sterlin7,53207,5350ANKARA ABD Doları5,70006,0000Avro6,55006,9000Sterlin7,18707,8410

