Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,95505,9560Avro6,82006,8210Sterlin7,53807,5750 ANKARA ABD Doları5,85006,0500Avro6,67006,9000Sterlin7,28507,7710
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