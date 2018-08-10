Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,95505,9560Avro6,82006,8210Sterlin7,53807,5750 ANKARA ABD Doları5,85006,0500Avro6,67006,9000Sterlin7,28507,7710

