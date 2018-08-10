Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4650 5,4660 6,5180 6,5190 Avro 6,3410 6,3420 7,4520 7,4530 Sterlin 7,0170 7,0550 8,2290 8,3280 İsviçre Frangı 5,4930 5,5250 6,5570 6,5870 ANKARA ABD Doları 5,4300 5,4900 6,3000 6,8000 Avro 6,2800 6,3600 7,2000 7,7000 Sterlin 6,9030 7,1150 7,7330 8,6170

