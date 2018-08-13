Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları6,63806,6390Avro7,57707,5780Sterlin8,45808,5000ANKARA ABD Doları6,20006,7000Avro7,05007,6500Sterlin7,76308,6500
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