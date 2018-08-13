Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,86506,8660Avro7,81207,8130Sterlin8,74008,7840 ANKARA ABD Doları6,35006,9500Avro7,20007,9000Sterlin7,76308,8750

