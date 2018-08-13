Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,5180 6,5190 6,8700 6,8710 Avro 7,4520 7,4530 7,8550 7,8560 Sterlin 8,2290 8,3280 8,5110 8,5540 İsviçre Frangı 6,5570 6,5870 6,6980 6,7310 ANKARA ABD Doları 6,3000 6,8000 6,4000 6,9500 Avro 7,2000 7,7000 7,3000 7,9500 Sterlin 7,7330 8,6170 7,8840 9,0000

