Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları6,59206,5930Avro7,59707,5980Sterlin8,48408,5050ANKARA ABD Doları6,20006,6000Avro7,05007,6500Sterlin7,97608,6400
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