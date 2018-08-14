Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,60306,6040Avro7,51407,5150Sterlin8,40208,4440 ANKARA ABD Doları6,35006,7500Avro7,15007,5200Sterlin7,75308,5500

