Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,60306,6040Avro7,51407,5150Sterlin8,40208,4440 ANKARA ABD Doları6,35006,7500Avro7,15007,5200Sterlin7,75308,5500
THY ABD'li şirketlere reklam vermeyecek
Bakan Albayrak yabancı yatırımcılarla buluşacak
Piyasaları normale döndürmek için hangi önlemler alındı? İşte madde madde yapılanlar
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (14 Ağustos 2018)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) zabıta ilanına rekor başvuru: 3 günde 31 bin...
Erdoğan'ın çağrısı sonrasında bir kampanya daha: Dolar bozdurana bedava akaryakıt!
Borsa güne nasıl başladı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum