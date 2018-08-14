Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,8700 6,8710 6,5400 6,5410 Avro 7,8550 7,8560 7,4490 7,4500 Sterlin 8,5110 8,5540 8,2680 8,3740 İsviçre Frangı 6,6980 6,7310 6,5580 6,6180 ANKARA ABD Doları 6,4000 6,9500 6,2500 6,5500 Avro 7,3000 7,9500 7,2000 7,5500 Sterlin 7,8840 9,0000 7,5530 8,4400

