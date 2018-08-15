Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları6,34606,3470Avro7,20107,2020Sterlin8,05808,0980ANKARA ABD Doları6,10006,4500Avro6,90007,3000Sterlin7,55808,2200

