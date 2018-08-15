Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,19106,1920Avro6,99406,9950Sterlin7,79707,9070 ANKARA ABD Doları5,95006,3000Avro6,75007,2500Sterlin7,30807,9260

