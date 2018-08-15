Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,5400 6,5410 6,0680 6,0690 Avro 7,4490 7,4500 6,8700 6,8710 Sterlin 8,2680 8,3740 7,5620 7,5990 İsviçre Frangı 6,5580 6,6180 5,9910 6,0210 ANKARA ABD Doları 6,2500 6,5500 5,8500 6,1500 Avro 7,2000 7,5500 6,6000 7,0000 Sterlin 7,5530 8,4400 7,2250 7,8260

