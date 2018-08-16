Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,76905,7700Avro6,57806,5790Sterlin7,36407,3950ANKARA ABD Doları5,55005,8500Avro6,30006,6500Sterlin7,03007,5930

