Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,80705,8080Avro6,62006,6210Sterlin7,29007,3270 ANKARA ABD Doları5,60005,8500Avro6,36006,6600Sterlin6,98307,5790

