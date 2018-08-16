Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0680 6,0690 5,7180 5,7190 Avro 6,8700 6,8710 6,5260 6,5270 Sterlin 7,5620 7,5990 7,1990 7,2350 İsviçre Frangı 5,9910 6,0210 5,6880 5,7170 ANKARA ABD Doları 5,8500 6,1500 5,5500 5,7500 Avro 6,6000 7,0000 6,3000 6,5500 Sterlin 7,2250 7,8260 6,9830 7,5790
Erdoğan'ın çağrısına Adana'dan rekor destek: 3 günde 1 ton altın bozdurdular
Bakan Albayrak, yabancı yatırımcılarla görüştü
Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu
Dolar ne kadar? 16 Ağustos dolar yorumları
Dövizdeki düşüş Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi hareketlendirdi
Avşa Adası bayramda nüfusunun 40 katı turisti ağırlayacak
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlandı
Vestel hisseleri 'Erdoğan' ile yükseldi
Borsa İstanbul'dan önemli düzenleme
Okuyucu Yorumları 0 yorum