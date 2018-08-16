Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0680 6,0690 5,7180 5,7190 Avro 6,8700 6,8710 6,5260 6,5270 Sterlin 7,5620 7,5990 7,1990 7,2350 İsviçre Frangı 5,9910 6,0210 5,6880 5,7170 ANKARA ABD Doları 5,8500 6,1500 5,5500 5,7500 Avro 6,6000 7,0000 6,3000 6,5500 Sterlin 7,2250 7,8260 6,9830 7,5790

