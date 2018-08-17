Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,75305,7550Avro6,54706,5490Sterlin7,31507,3200ANKARA ABD Doları5,63005,8300Avro6,40006,6500Sterlin7,03607,5770

