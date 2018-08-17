Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,94205,9640Avro6,79806,8000Sterlin7,60007,6070 ANKARA ABD Doları5,80006,0000Avro6,60006,8500Sterlin7,18307,6340

