Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7180 5,7190 6,12706,1280 Avro 6,5260 6,5270 7,0080 7,0090 Sterlin 7,1990 7,2350 7,7970 7,8360 İsviçre Frangı 5,6880 5,7170 6,1600 6,1910 ANKARA ABD Doları 5,5500 5,7500 5,9500 6,2000 Avro 6,3000 6,5500 6,7300 7,0800 Sterlin 6,9830 7,5790 7,4680 8,0690

