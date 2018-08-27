FİNANS

Döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2018 12:07 | Son Güncelleme

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,16906,1700Avro7,16407.1650Sterlin7,86207,9260 ANKARA ABD Doları6,04006,1900Avro7,00007,2000Sterlin7,61507,9680

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