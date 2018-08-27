Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, arife günü öğlene kadar işlem gerçekleştirilen 20 Ağustos Pazartesi günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,1220 6,1230 6,1860 6,1870 Avro 6,9990 7,0000 7,2100 7,2110 Sterlin 7,6860 7,7240 7,9210 7,9600 İsviçre Frangı 6,0950 6,1150 6,2630 6,2940 ANKARA ABD Doları 5,9500 6,2000 6,0500 6,2000 Avro 6,7700 7,0700 7,0300 7,2300 Sterlin 7,4100 7,8990 7,6720 8,0060
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