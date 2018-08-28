Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,21006,2110Avro7,26807.2690Sterlin7,98608,0260 ANKARA ABD Doları6,12006,2700Avro7,11007,3100Sterlin7,76308,1410
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