Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,1860 6,1870 6,2310 6,2320 Avro 7,2100 7,2110 7,3040 7,3050 Sterlin 7,9210 7,9600 8,0070 8,0470 İsviçre Frangı 6,2630 6,2940 6,3630 6,3940 ANKARA ABD Doları 6,0500 6,2000 6,1500 6,2500 Avro 7,0300 7,2300 7,1900 7,3200 Sterlin 7,6720 8,0060 7,8090 8,1320

