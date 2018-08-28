Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,1860 6,1870 6,2310 6,2320 Avro 7,2100 7,2110 7,3040 7,3050 Sterlin 7,9210 7,9600 8,0070 8,0470 İsviçre Frangı 6,2630 6,2940 6,3630 6,3940 ANKARA ABD Doları 6,0500 6,2000 6,1500 6,2500 Avro 7,0300 7,2300 7,1900 7,3200 Sterlin 7,6720 8,0060 7,8090 8,1320
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kritik açıklama
Türkiye'nin en güzel işi onda! 30 bin lira maaş alıyor
Mahkemeden milyonları ilgilendiren emsal karar
Dolar ne kadar? 28 Ağustos 2018 dolar yorumları
Borsa İstanbul'da 'swap pazarı' kuruluyor
Üniversite öğrencileri yaptı! Yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil
Dolar ne kadar? 27 Ağustos dolar yorumları
Mahir Ünal: Kur atağı bertaraf edildi
Araç kiralarken bakım belgesi isteyin!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilave tedbirler
Okuyucu Yorumları 0 yorum