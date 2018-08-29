Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları6,32906,3300Avro7,38707,3880Sterlin8,11408,1530ANKARA ABD Doları6,21006,3600Avro7,24007,4200Sterlin7,90708,2420
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