FİNANS

Döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 12:06 | Son Güncelleme

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,37506,3760Avro7,44107,4420Sterlin8,17708,2180 ANKARA ABD Doları6,25006,4000Avro7,28007,4600Sterlin7,91308,2910

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Anahtar Kelimeler:
avro dolar döviz kurları

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