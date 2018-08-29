Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,37506,3760Avro7,44107,4420Sterlin8,17708,2180 ANKARA ABD Doları6,25006,4000Avro7,28007,4600Sterlin7,91308,2910

