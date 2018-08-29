döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,2310 6,2320 6,4540 6,4550 Avro 7,3040 7,3050 7,5410 7,5420 Sterlin 8,0070 8,0470 8,3160 8,3680 İsviçre Frangı 6,3630 6,3940 6,6180 6,6520 ANKARA ABD Doları 6,1500 6,2500 6,3500 6,5000 Avro 7,1900 7,3200 7,3800 7,5600 Sterlin 7,8090 8,1320 7,9950 8,4090

