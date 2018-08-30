Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.40 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları6,52906,5300Avro7,64807,6490Sterlin8,48008,5230ANKARA ABD Doları6,43006,5800Avro7,50007,7000Sterlin8,22208,6640

