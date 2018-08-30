FİNANS

Döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 30.08.2018 12:27 | Son Güncelleme

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,61806,6190Avro7,76407,7650Sterlin8,52208,5660 ANKARA ABD Doları6,50006,6500Avro7,56007,7860Sterlin8,26908,7120

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döviz piyasalar

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