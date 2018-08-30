döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış AlışSatış ABD Doları 6,45406,4550 6,7830 6,7840Avro 7,54107,5420 7,9110 7,9120Sterlin 8,31608,3680 8,6500 8,6940İsviçre Frangı 6,61806,6520 6,85006,8840 ANKARA ABD Doları 6,35006,5000 6,5500 6,7500Avro 7,38007,5600 7,6200 7,8700Sterlin 7,99508,4090

8,3870 8,9430

