Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları6,41006,4110Avro7,47007,4710Sterlin8,29908,3430ANKARA ABD Doları6,30006,5000Avro7,35007,6000Sterlin8,12008,5620

