FİNANS

Döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 31.08.2018 12:02 | Son Güncelleme

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,56406,5650Avro7,66007.6610Sterlin8,43208,5540 ANKARA ABD Doları6,40006,6000Avro7,45007,7000Sterlin8,16108,6250

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