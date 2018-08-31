Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,56406,5650Avro7,66007.6610Sterlin8,43208,5540 ANKARA ABD Doları6,40006,6000Avro7,45007,7000Sterlin8,16108,6250

