Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,7830 6,7840 6,5830 6,5840 Avro 7,9110 7,9120 7,6580 7,6590 Sterlin 8,6500 8,6940 8,4510 8,5420 İsviçre Frangı 6,8500 6,8840 6,7470 6,8010 ANKARA ABD Doları 6,5500 6,7500 6,4200 6,6000 Avro 7,6200 7,8700 7,4400 7,6700 Sterlin 8,3870 8,9430 8,1610 8,6250

