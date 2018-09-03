Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları6,68406,6850Avro7,76407,7650Sterlin8,60308,6460ANKARA ABD Doları6,52006,7200Avro7,56007,7900Sterlin8,26608,7090
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